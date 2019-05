Com lesão muscular, Keita desfalcará o Liverpool até o fim desta temporada

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, não poderá com Naby Keita até o final desta temporada europeia. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na derrota por 3 a 0 para o Barcelona, quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinal da Liga dos Campeões. Com isso, o jogador de Guiné ficará de fora dos dois últimos confrontos do Campeonato Inglês, da partida de volta diante do Barça, na próxima terça, na Inglaterra, e também não poderá atuar pela sua seleção no início da Copa Africana de Nações, que começa em 21 de junho.

"São más notícias", afirmou Klopp, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "É uma lesão de alto grau. O tendão está rompido, o que o mantém fora pelo menos por dois meses. É uma notícia para a gente e também para seleção de Guiné, que perderá ele para a Copa", disse o técnico alemão. "Ele estava em um momento muito bom, mas aconteceu. O futebol e a vida, às vezes, não são tão legais."

Contratado do RB Leipzig no ano passado, Keita demorou para se adaptar ao futebol inglês e não correspondeu às expectativas, que fizeram o time de Liverpool gastar cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 308 milhões na cotação atual) na sua contratação.

O Liverpool soma 91 pontos, um a menos que o líder Manchester City. O time da cidade dos Beatles terá pela frente o Newcastle neste sábado, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. No fechamento desta rodada, o City pegará o Leicester na segunda-feira, em Manchester.

"Espero um jogo difícil", afirmou Klopp. "Há algumas semanas, eles estavam lutando para não cair. Desde então, eles tiveram resultados impressionantes e estão agora em uma situação muito confortável; eles encontraram um estilo de jogo adequado, consistente", disse o treinador, referindo-se aos 13º lugar ocupado pelo adversário, que soma 42 pontos.

Depois do jogo em Newcastle, o Liverpool recebe o Barcelona, na terça-feira, com a missão de vencer por quatro gols de diferença para conseguir a vaga na final da Liga dos Campeões. Em seguida, na última rodada do Inglês, no dia 12, o time terá pela frente o Wolverhampton, novamente atuando em casa.