Com lesão muscular, Leo Valencia desfalca o Botafogo contra o Vitória

O técnico Zé Ricardo terá um importante desfalque para montar o Botafogo diante do Vitória, neste domingo, às 16 horas, no Barradão. O meia Leo Valencia sofreu uma lesão muscular e foi vetado para o confronto em Salvador, válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leo Valencia sentiu um problema na panturrilha no primeiro tempo da derrota de quinta-feira para o Bahia em Salvador, pela Copa Sul-Americana. Aos 17 minutos, pediu para ser substituído e deu lugar ao meia-atacante Luiz Fernando.

Imediatamente, o jogador começou a fazer tratamento com gelo, ainda no banco de reservas. Mas nesta sexta-feira, Leo Valencia foi submetido a exames que diagnosticaram uma lesão no músculo solear. Vetado, ele pode ser novamente substituído por Luiz Fernando.

Para o confronto diante do Vitória, Zé Ricardo contará com as voltas do zagueiro Joel Carli, do lateral Moisés e dos atacantes Ezequiel e Kieza, todos poupados contra o Bahia. O Botafogo é o 15.º colocado do Brasileirão, com 29 pontos, mesmo número do rival deste domingo, que é o 13.º. As duas equipes estão a dois pontos da zona de rebaixamento.