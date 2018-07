Com lesão muscular, Lucas Fernandes desfalca São Paulo por até 3 semanas

Depois de salvar o São Paulo da derrota para o Grêmio ao anotar o gol do empate por 1 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Lucas Fernandes foi submetido a um exame nesta terça-feira que identificou um estiramento leve na coxa esquerda. Nestes casos, a recuperação costuma demorar entre duas ou três semanas.

Lucas Fernandes atuou com dores musculares no jogo da última segunda-feira. De acordo com o técnico Dorival Junior, o problema foi percebido nos primeiros lances depois que entrou no intervalo para substituir o argentino Jonatan Gomez. "Ele sentiu um problema no primeiro lance. Ele jogou em cima de uma lesão e foi guerreiro. É o resgate desse espírito que nós queremos", disse o treinador.

Antes do resultado da lesão, o meia já sabia que não é algo grave. "Senti uma leve fisgada no primeiro lance, em uma dividida, mas acho que não é nada grave. Por isso consegui continuar, não tinha como ficar fora nesse momento. O gol foi importante para mim, estava precisando", afirmou o jogador de 19 anos, que foi destaque da equipe sub-20 nas conquistas da Copa Libertadores (2016), da Copa do Brasil, da Copa Ouro e da Copa RS (2015).

O meia tem um histórico de lesões em sua curta carreira. No ano passado, Lucas Fernandes foi submetido a uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou aproximadamente sete meses longe dos gramados.