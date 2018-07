Com lesão muscular, Marcelo vira desfalque para o Real Madrid

"Após exames realizados hoje em Marcelo no Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor esquerdo. Pendente de evolução", anunciou o Real em comunicado, sem entrar em maiores detalhes.

Por mais que o time madrilenho tenha sido superficial no anúncio, Marcelo é desfalque certo para a próxima partida do Real. Ele não terá condições de encarar o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, na Ucrânia, pela Liga dos Campeões. Se repetir a opção do segundo tempo diante do Barcelona, Rafa Benítez improvisará Carvajal no setor.

Marcelo deixou o gramado aos 14 minutos do segundo tempo da goleada por 4 a 0 do Barcelona. Como costuma agir, o Real não fez previsão para o retorno do lateral, mas ele só deve ter condições de atuar dentro de duas a três semanas.

Com isso, Marcelo se juntará a Sergio Ramos, que também enfrentou o Barcelona, jogou os 90 minutos, mas ficará de fora do confronto com o Shakhtar. O zagueiro tem sofrido com uma lesão no ombro durante este início de temporada e, por isso, sequer foi relacionado para encarar os ucranianos.