Com lesão muscular, meia Everton vira desfalque do Flamengo no Morumbi

RIO - O meia-atacante Everton vai desfalcar o time do Flamengo nesta quinta-feira, no jogo contra o Figueirense, no Morumbi, em São Paulo, pelo Brasileirão. Ele sofreu uma contusão muscular na coxa direita, diferente daquela que o tirou das três primeiras partidas da competição, e não está sequer treinando com o elenco. A tendência é que só retorne após a Copa do Mundo, ficando fora também do duelo com o Cruzeiro, domingo, em Uberlândia (MG).

Por outro lado, o atacante Alecsandro, que desfalcou o Flamengo na última rodada, no empate com o Santos, treinará nesta quarta e será reavaliado. Ele sofreu torção no tornozelo direito na partida contra o Bahia e é esperado, ao menos, para o confronto contra o Cruzeiro no fim de semana.

Everton é o quarto jogador do Flamengo no departamento médico. Além dele e de Alecsandro, Hernane e Léo estão fora de ação por causa de contusões. O centroavante, lesionado no tornozelo direito, já caminha sem o auxílio da bota ortopédica. E o lateral corre no gramado, seguindo fase final de recuperação de uma cirurgia no tendão também do tornozelo direito.

O time da Gávea busca, nesta quinta-feira, a primeira vitória com o técnico Ney Franco no comando - até agora, foram dois empates e uma derrota. Por enquanto, soma apenas seis pontos, em sete rodadas do Brasileirão.