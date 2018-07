Com lesão muscular, Miralles vira desfalque no Santos O Santos divulgou nesta quarta-feira que o atacante argentino Miralles está com um edema na coxa direita e será desfalque para o jogo contra o Figueirense, no sábado, na Vila Belmiro. "Não é uma lesão grave. Ele está tratando e em breve deve retornar aos gramados, mas temos que recuperá-lo 100% para não agravar", afirmou Ricardo Nobre, médico do clube.