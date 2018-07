Com lesão muscular, Pepe desfalca o Real Madrid pelo Espanhol

O Real Madrid não vai poder contar com o zagueiro Pepe, nesta terça-feira, quando enfrenta o Elche pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O jogador português está com uma lesão muscular e ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Carlo Ancelotti. Khedira e Jesé também seguem fora.

"Pepe ainda não recuperou do pequeno problema que teve no ísquio (osso do quadril). Sergio (Ramos) sofre de um problema no pé e estamos na expectativa de que recupere", explicou Carlo Ancelotti, que relacionou o zagueiro espanhol e espera contar com ele.

O treinador, porém, já avisou que vai mudar a equipe que, no sábado, goleou o Deportivo La Coruña por 8 a 2. "Vou mudar algo para amanhã (terça), mas não muito. Estamos atentos ao evoluir da recuperação e tendo isso por base vou decidir o time titular. Os laterais, que são muito solicitados a nível físico, são os jogadores que precisam de mais rotatividade. Trabalham muito dentro do campo", explicou.

Na lista de possíveis poupados não está Cristiano Ronaldo. "Neste momento, não precisa de descanso. Está bem e precisamos muito dele porque está com o pé quente. Tem de ter liberdade dentro de campo para fazer o que o instinto lhe diz."