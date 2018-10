Com lesão muscular, Pottker desfalca o Inter por duas semanas

Porto Alegre - Dois dias depois de bater o São Paulo por 3 a 1, no Beira-Rio, e manter-se na perseguição do Palmeiras pelo título brasileiro, o Internacional viveu dia repleto de novidades. Nesta terça-feira, o clube revelou o desfalque de William Pottker por lesão, mas, por outro lado, voltou a contar com o zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Rossi.

Pottker sentiu a coxa direita ainda no primeiro tempo do duelo contra o São Paulo e foi substituído por Leandro Damião, que marcou dois gols na virada colorada. Submetido a exames, o atacante teve diagnosticada uma lesão no local. O problema é leve e o manterá afastado dos gramados pelas próximas duas semanas.

Se perdeu uma peça do time titular, o técnico Odair Hellmann recuperou outra. O zagueiro Rodrigo Moledo, um dos destaques da campanha da equipe na competição, se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, que o deixou afastado por quase um mês, e voltou a treinar com os companheiros.

A atividade desta terça, no CT do Parque Gigante, também contou com a presença do atacante Rossi. Desfalque justamente diante do São Paulo, também por problema muscular, o jogador voltou a ficar à disposição e pode ser peça importante para substituir o próprio Pottker.

Nos próximos dias, Odair deverá esboçar o Inter para o próximo compromisso no Brasileirão, contra o Santos, no Beira-Rio, na próxima segunda-feira. A tendência é que a equipe tenha: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.