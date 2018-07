Com lesão muscular, Reinaldo desfalca o São Paulo na estreia no Brasileirão

O elenco do São Paulo iniciou neste sábado a preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, contra o Paraná, com uma má notícia: a contusão do lateral-esquerdo Reinaldo.

O problema ocorreu no empate por 0 a 0 com o Rosário Central, na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, quando ele sentiu dores e foi substituído por Lucas Fernandes ainda no primeiro tempo do duelo.

Depois de o elenco se reapresentar neste sábado, Reinaldo realizou um exame de imagem que detectou um estiramento no músculo adutor longo da perna direita. O lateral, assim, fará tratamento fisioterápico e deve retornar aos gramados entre três e quatro semanas.

Se Reinaldo ficou no Reffis, os demais atletas foram divididos em dois grupos e treinaram normalmente. Enquanto os jogadores que atuaram por pelo menos um tempo contra o Rosário Central fizeram um trabalho de recuperação e de reforço muscular, os demais realizaram um treino técnico sob o comando de Diego Aguirre. A atividade teve um pequeno circuito físico, um trabalho de posse de bola em campo reduzido e de finalização.

A novidade do treino ficou pela presença do meia-atacante Helinho, promessa das categorias de base do clube e que fez neste sábado a sua primeira atividade com o elenco principal. Ele deverá ser aproveitado por Aguirre no São Paulo na sequência da temporada.