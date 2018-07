Com lesão muscular, Sakho vira dúvida na seleção da França

Com dores na coxa esquerda, o zagueiro francês Mamadou Sakho ainda passará por exames para avaliar a gravidade do problema. Mas já é dúvida para a partida contra a Nigéria, na próxima segunda, em Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O defensor do Liverpool, da Inglaterra, foi substituído com um incômodo na coxa esquerda durante a goleada sobre a Suíça, na sexta-feira passada, e novamente saiu de campo com dores na segunda etapa do empate em 0 a 0 contra o Equador, na última quarta.

Caso ele não tenha condições de jogo, o técnico Didier Deschamps deve optar por Laurent Koscielny, que já foi o seu substituto contra os suíços. No último jogo, inclusive, o zagueiro do Arsenal fez dupla de zaga com o próprio Sakho, quando o outro titular, Raphael Varane, foi poupado.