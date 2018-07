Com lesão muscular, Sergio Ramos vira baixa para clássico

Um dia depois de ter o meia James Rodríguez operado por causa de uma fratura no pé direito, o Real Madrid confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Sergio Ramos sofreu uma ruptura muscular na perna esquerda no jogo diante do Sevilla, na última quarta, pelo Campeonato Espanhol.

Exames realizados nesta sexta detectaram a lesão, que deverá deixar o defensor afastado dos gramados por um período estimado de quatro a seis semanas, embora o clube madrilenho tenha evitado estabelecer um prazo para sua volta. Por meio de um comunicado, apenas se limitou a informar que o retorno do atleta aos gramados está "pendente de evolução" no seu processo de recuperação.

Destaque do último Mundial de Clubes da Fifa, conquistado pelo Real em dezembro, Sergio Ramos já havia sofrido o mesmo tipo de lesão na competição realizada no Marrocos, mas mesmo assim conseguiu estar em campo e ser decisivo com gols na semifinal e na decisão do torneio.

O colombiano James Rodríguez também se lesionou na partida diante do Sevilla, derrotado por 2 a 1 pelo Real na última quarta, quando o meio-campista quebrou o quinto metatarso do pé direito. Até o momento, porém, o clube não revelou o período previsto de sua para recuperação.

James e Sergio Ramos assim se tornaram desfalques imediatos da equipe para o clássico deste sábado, contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Os dois também deverão ficar fora da partida do próximo dia 18, contra o Schalke 04, na Alemanha, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.