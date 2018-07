Com lesão muscular, Sneijder fica fora da final do Mundial de Clubes

A Internazionale de Milão irá disputar a final do Mundial de Clubes, contra o Mazembe, no sábado, em Abu Dabi, sem o seu principal jogador: o meia holandês Sneijder. Após exames médicos realizados nesta quinta-feira, ficou detectado que ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória sobre o Seongnam, no dia anterior, pela semifinal da competição.

Sneijder sofreu a lesão logo no primeiro minuto do jogo, vencido pela Inter por 3 a 0. Apesar de os médicos do clube italiano ainda não terem descartado oficialmente a sua escalação na final, o meia holandês não deverá ter condições de entrar em campo no sábado.

Logo depois do jogo de quarta-feira, o técnico Rafa Benitez já tinha adiantado que Sneijder dificilmente disputaria a final do Mundial. Ele também lamentou a contusão do meia holandês, mas lembrou que o time da Inter soube se recuperar do problema.

Assim, sem contar com o talento de Sneijder, a Inter de Milão tentará confirmar o favoritismo na final de sábado para conquistar o título mundial. Mas terá pela frente o surpreendente Mazembe, time do Congo que eliminou o brasileiro Inter na semifinal da competição.