Com lesão na costela, Robben vai completar 1 ano sem defender a Holanda

Capitão da seleção da Holanda, Arjen Robben está fora dos dois compromissos da equipe pelas Eliminatórias da Copa, contra Bielo-Rússia e França. O atacante sofreu uma lesão na costela no fim de semana, jogando pelo Bayern de Munique, e foi cortado pelo técnico Danny Blind, antes mesmo de se apresentar.

Robben só fez dois jogos pela Holanda nos últimos dois anos, o último deles em novembro do ano passado, como consequência da sua série de lesões. Aos 32 anos, o atacante tem tido dificuldades para ter uma sequência de jogos. Tanto que, mesmo pelo Bayern, fez só 15 jogos no Alemão na temporada passada.

Na atual, atuou por pouco mais de 90 minutos, em três partidas. Colando uma lesão muscular em outra, só conseguiu ser titular diante do Colônia, sábado passado, saindo no intervalo com dores nas costas.

A Holanda está no chamado "grupo da morte" das Eliminatórias na Europa. Nas duas próximas rodadas, joga em casa. Pega a Bielo-Rússia, na sexta, e depois, na segunda, recebe a França. O grupo ainda tem Bulgária, Suécia e Luxemburgo. Na primeira rodada, os búlgaros venceram os luxemburgueses, por 4 a 3. A Holanda empatou com a Suécia fora, enquanto a França não saiu do 0 a 0 na Bielo-Rússia.