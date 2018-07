Com lesão na coxa, Dani Alves desfalca Barcelona por até 20 dias

O brasileiro, que já desfalcou a equipe no início da temporada por causa de outra lesão, teve que ser substituído no primeiro tempo da vitória por 4 x 0 do Barça sobre o Levante, no domingo.

Ele pode ficar fora de até seis jogos do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Rei.

Alves se junta a David Villa e Alexis Sánchez na lista de lesionados, embora o técnico Tito Vilanova tenha recebido uma boa notícia com a volta de Isaac Cuenca ao treino após seis meses fora por conta de uma cirurgia no joelho.

(Reportagem de Mark Elkington)