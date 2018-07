Com lesão na coxa, Denilson desfalcará o São Paulo

Denilson se contundiu durante a derrota do São Paulo para o Goiás por 1 a 0, domingo, no Estádio Serra Dourada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído durante o primeiro tempo pelo técnico Muricy Ramalho, que promoveu a entrada do volante Fabrício.

Lesionado, Denilson já iniciou o processo de recuperação e está sob os cuidados do departamento médico e realiza tratamento intensivo com os fisioterapeutas do São Paulo no Reffis, no CT da Barra Funda. O clube não realizou uma previsão sobre o período de afastamento do volante.

O São Paulo volta a entrar em campo nesta quinta-feira, quando receberá a Universidad Católica, no Morumbi, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo compromisso será no domingo, contra o Grêmio, novamente no Morumbi.

A tendência é que Muricy opte por Maicon, que cumpriu suspensão automática diante do Goiás, ou Fabrício para substituir Denilson no São Paulo. Wellington e João Schmidt são as outras opções do treinador.