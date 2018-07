Com lesão na coxa direita, Seedorf não enfrenta o Palmeiras

RIO - Decisivo no crescimento do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro, o holandês Seedorf está fora do próximo jogo da equipe, domingo, às 17h, contra o Palmeiras, em Araraquara, no interior de São Paulo. De acordo com o departamento médico do clube, o veterano de 36 anos sofreu uma lesão na coxa direita.

A breve nota publicada no site oficial alvinegro não dá mais informações à respeito da lesão, que fez Seedorf deixar chorando o campo do Engenhão, sábado, durante a goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-GO. O comunicado dos médicos botafoguenses diz também que novos exames serão realizados na semana que vem, para definir o tempo de recuperação do holandês.

Principal reforço do Botafogo para a temporada e grande nome para atrair público e mídia para o clube, Seedorf vem crescendo em momento decisivo do Brasileirão. Ele fez gols nos dois últimos jogos do time e comandou o meio-campo em três vitórias seguidas, além do bom empate contra o Grêmio, no Olímpico. Até aqui ele fez 18 partidas na competição, marcando oito gols.