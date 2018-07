Com lesão na coxa, Iniesta desfalca o Barcelona contra o Bilbao

O Barcelona terá um desfalque importante para o duelo contra o Atlético Bilbao, neste sábado, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia Iniesta sofreu uma contusão e não será relacionado para o duelo fora de casa.

+ Barcelona bate o lanterna Málaga e mantém folga na liderança do Espanhol

O atleta sofreu um estiramento na coxa direita e não tem previsão de retorno aos gramados. O Barcelona afirma que ainda é cedo para cravar a volta do meia no duelo contra o Olympiacos na próxima terça-feira, na Grécia, pela Liga dos Campeões da Europa.

Outro atleta que foi cortado da lista de relacionados do técnico Ernesto Valverde para o duelo em Bilbao foi o zagueiro Thomas Vermaelen, que teve uma lesão no quadril detectada. No departamento medico da equipe, os dois irão encontrar os contundidos Ousmane Dembélé, Rafinha, Arda Turan e Aleix Vidal, todos sem expectativa de retorno.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Jordi Alba terminou a recuperação da sofrida no último dia 17 e estará à disposição de Valverde. O volante argentino Mascherano, que não esteve no treinamento desta sexta-feira devido a uma febre, também está relacionado para o duelo.