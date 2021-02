Com lesão na coxa, Neymar para por 4 semanas e desfalca PSG contra o Barcelona

Neymar deverá ser baixa no Paris Saint-Germain por quatro semanas. Nesta quinta-feira, o clube francês confirmou que o atacante brasileiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e apresentou a previsão desse período de afastamento, o que o torna desfalque para ao menos um dos duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Barcelona.

"Neymar Jr. sofreu uma lesão no adutor esquerdo na noite de quarta-feira. Após análise de exames clínicos e tomografias, a previsão é que ele fique fora por cerca de 4 semanas dependendo da evolução da lesão", publicou o clube francês em seu site oficial.

O primeiro confronto entre PSG e Barcelona será na próxima terça-feira, no Camp Nou. Depois, no Parque dos Príncipes, os times vão se encontrar em 10 de março. A data está próxima das quatro semanas de previsão de afastamento apresentada pelo time parisiense nesta quinta-feira.

Neymar se lesionou na quarta, durante triunfo por 1 a 0 sobre o Caen, pela Copa da França. O atacante brasileiro deu o passe para o único gol da partida e foi substituído, reclamando de dores, logo após sofrer uma entrada dura de um adversário. E agora a lesão se confirmou.

A nova contusão volta a deixar Neymar fora de compromissos decisivos da Liga dos Campeões. Foi assim em 2018 e em 2019, quando perdeu duelos com Real Madrid e Manchester United. Na temporada passada, no entanto, conseguiu conduzir o time até a final, vencida pelo Bayern de Munique.

A lesão de Neymar pode não ser a única preocupação do PSG para o confronto com o Barcelona, pois o argentino Angel Di María também sofreu lesão na coxa no último domingo, durante partida com o Olympique de Marselha.