Com lesão na coxa, Pottker desfalca o Internacional pelo restante do Brasileirão

O Internacional perdeu uma importante peça para os quatro jogos finais do Campeonato Brasileiro. O atacante William Pottker, que foi substituído na partida contra o Fortaleza no final de semana, teve nesta terça-feira diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda, que o tornará desfalque na luta do clube gaúcho por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Pottker, que voltou a ganhar espaço na equipe recentemente, foi titular nas últimas quatro partidas, já sob o comando do técnico Zé Ricardo. Com 10 jogos disputados, ele soma quatro gols no Brasileirão - cinco em toda a temporada -, sendo o terceiro artilheiro colorado na competição nacional. A lesão deste final de semana é o quarto problema muscular ao longo de 2019.

Sem Pottker, Zé Ricardo deve optar por Guilherme Parede, que o substituiu contra o Fortaleza, na partida contra o Goiás, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada. O uruguaio Nico López, Neilton e Wellington Silva também são alternativas.

Quem poderá jogar nesta quarta-feira é o goleiro Marcelo Lomba, apenas advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento realizado nesta terça, no Rio de Janeiro, pelo carrinho dado no atacante Luciano, do Grêmio, no clássico gaúcho realizado no último dia 3, pela 30.ª rodada. Os auditores da Segunda Comissão Disciplinar consideraram que a prova de vídeo, somada às declarações posteriores do jogador, confirmaram o medo de causar dano ao adversário.

Com o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Rafael Sóbis suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, a provável escalação do Internacional nesta quarta-feira é: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Bruno Silva (Nonato), Edenílson, Guilherme Parede (Nico López), D'Alessandro e Patrick; Guerrero.