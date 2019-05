Com lesão na perna direita, Gustavo Scarpa vira desfalque no Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, será desfalque do time por tempo indeterminado. O jogador sofreu uma lesão na perna direita logo depois de marcar o gol da vitória sobre o San Lorenzo por 1 a 0, na quarta-feira, pela Copa Libertadores, e será desfalque da equipe pelos próximos jogos. Ainda não há prazo específico para a recuperação dele.

Scarpa começou a partida no banco e atuou somente por 13 minutos. O tempo foi suficiente para marcar o gol da vitória no Allianz Parque por 1 a 0, resultado que deu ao Palmeiras a primeira colocação geral na fase de grupos do torneio. Logo depois o meia sentiu dores, precisou ser substituído e é desfalque certo pelo menos para o próximo jogo, domingo, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Os médicos do Palmeiras vão esperar mais dois dias para diminuir o inchaço no local e fazer uma nova análise. Depois disso, o clube terá uma nova previsão de quando poderá escalar Scarpa. O meia é o artilheiro do Palmeiras na temporada com sete gols marcados, com três anotados no Campeonato Paulista e outros quatro pela Copa Libertadores.

A ausência de Scarpa aumenta a lista de desfalques do técnico Luiz Felipe Scolari. O atacante Ricardo Goulart se recupera de problema no joelho direito e é outro jogador que está no departamento médico. Outra opção para o setor ofensivo, o atacante Willian, passou por cirurgia no joelho direito e deve retornar a atuar somente nos próximos meses.