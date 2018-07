Com lesão na virilha, meia do City é cortado da seleção inglesa O meio-campista Fabian Delph foi cortado da seleção da Inglaterra que vai disputar a Eurocopa a partir do próximo dia 10 de junho. O jogador, que disputou sua primeira temporada pelo Manchester City depois de se destacar pelo Aston Villa, sofreu uma lesão muscular na virilha antes mesmo de se apresentar à seleção em Gateshead, no noroeste da Inglaterra.