Com lesão na virilha, Thiago Alcântara desfalca o Bayern na reta final do Alemão

O Bayern de Munique informou nesta sexta-feira que o meia Thiago Alcântara, um dos destaques da equipe nesta temporada, ficará fora por três semanas e, com isso, perderá os últimos quatro jogos do Campeonato Alemão por conta de uma lesão na virilha.

Thiago Alcântara lesionou a virilha no duelo contra o Eintracht Frankfurt, disputado no fim de maio e vencido pelo Bayern de Munique por 5 a 2. O brasileiro naturalizado espanhol ficou de fora dos dois confrontos seguintes até voltar aos gramados contra o Bayer Leverkusen, no último fim de semana. O meia também entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na última quarta-feira, que garantiu o time de Munique na final da Copa da Alemanha.

No entanto, com dores, Thiago teve de operar a virilha. Há a possibilidade de ele estar apto para enfrentar o Bayer Leverkusen na final da Copa da Alemanha, que será disputada no dia 4 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim.

"Ele passou por uma operação na virilha e terá que fazer uma pausa por três semanas. Decidimos fazer isso agora. Talvez ele esteja disponível para a final da Copa (da Alemanha)", disse o técnico Hansi-Flick em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.

Sem Thiago em campo, o Bayern de Munique pode ser campeão nacional pela oitava vez consecutiva já neste sábado, com três rodadas de antecedência. Para que isso aconteça, o time bávaro, que lidera com 70 pontos e está invicto em 2020, precisa vencer seu jogo diante do Borussia Mönchengladbach e, antes disso, torcer para que o segundo colocado Borussia Dortmund perca para o Fortuna Düsseldorf.