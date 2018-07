Com lesão na virilha, Welbeck desfalcará o Arsenal por ao menos três semanas

Uma lesão na virilha deverá tirar o atacante Welbeck do Arsenal por pelo menos três semanas, até a pausa no Campeonato Inglês para a disputa das últimas duas rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. A lesão foi confirmada pelo treinador do time londrino, o francês Arsène Wenger, nesta terça-feira.

"Danny (Welbeck) foi examinado hoje (terça-feira), nós não sabemos o quanto ruim e a lesão na virilha, mas ele certamente estará até a pausa internacional", confirmou o técnico no site do clube inglês.

Welbeck, de 26 anos, se machucou durante o empate em 0 a 0 no clássico londrino contra o Chelsea, no estádio Stamford Bridge, no domingo passado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

Devido à contusão, o jogador estará fora das próximas quatro partidas da equipe - contra o Doncaster Rovers (pela Copa da Liga Inglesa), West Bromwich, Brighton (6.ª e 7.ª rodadas do Campeonato Inglês) e Bate Borisov, da Bielo-Rússia (Liga Europa).

Provavelmente, Welbeck também desfalcará a seleção da Inglaterra nos duelos contra a Eslovênia e a Lituânia nas duas últimas rodadas do qualificatório europeu para o Mundial da Rússia - os ingleses lideram o Grupo F da competição, com 20 pontos.