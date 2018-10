Com lesão nas costas, Hazard desfalca Chelsea em jogo da Liga Europa nesta quinta

O belga Eden Hazard vai desfalcar o Chelsea na partida desta quinta-feira, no estádio Stamford Bridge, às 16 horas (de Brasília), em Londres, diante do BATE Borisov, pelo Grupo L da Liga Europa. O meia tem uma contusão nas costas e corre o risco de ficar de fora também do confronto com o Burnley, domingo, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

Hazard, um dos destaques da seleção belga que foi terceira colocada na Copa do Mundo da Rússia e eliminou o Brasil nas quartas de final, vem sendo o principal nome do Chelsea no Inglês, do qual é o atual artilheiro isolado, com sete gols.

"Ele tem um problema nas costas. Nós estamos tentando resolvê-lo para domingo", afirmou Maurizio Sarri, técnico do time inglês, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na qual confirmou também que o volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho deverá ser poupado do duelo desta quinta.

O atleta participou das nove partidas que o Chelsea fez nesta edição do Campeonato Inglês e o seu desgaste físico preocupa o treinador. "O problema será que no domingo nós teremos de jogar depois de 65 horas (após o confronto com o BATE Borisov). Nós temos de mudar alguma coisa. Jorginho precisa descansar agora", ressaltou.

Após duas rodadas, o Chelsea é o líder do Grupo L da Liga Europa, com seis pontos. O BATE Borisov divide o segundo lugar na chave com o grego PAOK, ambos com três pontos. Lanterna, o húngaro Vidi ainda não pontuou na competição continental.

Pelo Inglês, o Chelsea soma 21 pontos, ao lado do Arsenal, e ocupa a terceira posição. As duas equipes estão atrás de Manchester City e Liverpool, que têm 23 cada e estão respectivamente na liderança e na segunda colocação da tabela.