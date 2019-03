Com lesão, Nenê ficará fora do clássico entre São Paulo e Palmeiras

O atacante Nenê, do São Paulo, está fora do clássico de sábado contra o Palmeiras, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O jogador sente dores no joelho esquerdo e inclusive ficou fora da atividade realizada na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O atleta sofreu a lesão na última semana, após choque com Igor Gomes durante treino do time.

Sondado pelo Fluminense, Nenê também foi desfalque do time no último sábado, no empate em 1 a 1 com a Ferroviária. A previsão inicial do clube era de que ele teria condições para voltar a atuar contra o Palmeiras, possibilidade descartada pelo departamento médico. A ausência é apenas um dos vários problemas que o treinador interino Vágner Mancini tenta resolver.

O volante Liziero e os atacante Everton e Biro Biro continuam como dúvidas para o clássico. Todos treinaram separado do restante do elenco e tentam se recuperar de lesões para poderem ser utilizados. Liziero tem dores no púbis e problema no tornozelo direito, Everton se recupera de estiramento na coxa esquerda e Biro Biro tem problemas musculares.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Reinaldo está de volta. Após sofrer um estiramento leve na coxa esquerda, o jogador trabalhou com o grupo nesta terça-feira e deve ser escalado no clássico. Em segundo lugar no grupo D do Paulista, o São Paulo ainda precisa confirmar a classificação para a próxima fase, pois tem apenas dois pontos a mais que o Oeste.

A partida com o Palmeiras será no Pacaembu pois o Morumbi não está em condições de receber um jogo. O estádio são-paulino sofreu com uma enchente no sábado de Carnaval. Instalações como a zona mista e o vestiário acabaram danificadas e agora passam por uma reforma.