Com lesão, Neuer desfalca Alemanha contra a Espanha

O técnico Joachim Löw sofreu uma importante baixa na seleção da Alemanha para o amistoso com a Espanha, na próxima terça-feira, na cidade espanhola de Vigo. O goleiro Manuel Neuer foi cortado da partida em razão de uma lesão no joelho direito.

De acordo com a Federação Alemã de Futebol, Neuer até já deixou o hotel na qual estava concentrada a equipe, em Nuremberg. O goleiro do Bayern de Munique se machucou na vitória dos atuais campeões mundiais sobre Gibraltar, por 4 a 0, nesta sexta-feira, em rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

"Eu gostaria de contar com força máxima contra a Espanha, mas não podemos aceitar qualquer risco com relação a Manuel. Com Roman Weidenfeller e Ron-Robert Zieler, temos duas ótimas opções", disse o treinador, cauteloso, referindo-se aos dois reservas de Neuer.