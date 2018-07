Com lesão no joelho, Breno desfalca Bayern por um mês

Com a contusão, Breno ficará de fora da última partida do Bayern no Campeonato Alemão desta temporada, no sábado, diante do Stuttgart. Além do desfalque confirmado do defensor, Schweinsteiger, Van Buyten e o também brasileiro Luiz Gustavo ficaram de fora do treinamento desta quarta por causa de pequenas lesões.

A lesão de Breno não é tão grave quanto se esperava quando o jogador reclamou de dores na terça-feira. O temor por uma contusão mais séria existia pelo fato de que ele sofreu uma ruptura de ligamentos no mesmo joelho há um ano e dois meses, que o tirou dos gramados por um longo período.

Na Alemanha desde 2008 e na reserva do Bayern, o zagueiro estaria sendo pretendido pelo São Paulo, clube que o revelou, e pelo Santos, treinado por Muricy Ramalho, técnico que o promoveu aos profissionais quando o jogador atuava no time do Morumbi.