Com lesão no joelho esquerdo, Cássio só volta ao Corinthians após a Copa

SÃO PAULO - Depois de se machucar nos primeiros minutos da partida que o Corinthians disputou contra o Sport, no último domingo, na Ilha do Retiro, em Recife, após se chocar fortemente com o atacante Leonardo, Cássio irá desfalcar o time nas duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Por causa do problema, o goleiro precisou ser substituído por Walter no confronto que terminou em 4 a 1 para a equipe paulista.

Após submeter o atleta a um exame clínico na tarde desta segunda-feira, o departamento médico corintiano revelou que o jogador está com um edema no ligamento colateral do joelho esquerdo e, por isso, não irá enfrentar o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Canindé, e o Botafogo, no próximo domingo, no Itaquerão, em São Paulo.

Assim, Cássio só voltará a defender o Corinthians após a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo. Depois de encarar os botafoguenses no final de semana, a equipe alvinegra atuará novamente pela competição em 16 de julho, contra o Internacional, também em casa.

Desta forma, Walter, que teve atuação segura contra o Sport, deverá ser mantido como titular nestes dois próximos duelos no Brasileirão. O goleiro, por sinal, tem tudo para ser a única novidade na equipe titular contra o Cruzeiro. No mais, o técnico Mano Menezes deve manter a mesma formação que bateu o Sport.

DESFALQUE

O volante Guilherme, que já desfalcou o Corinthians contra Atlético-PR e Sport por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, já foi confirmado nesta segunda-feira como desfalque para quarta. Bruno Henrique, que já substituiu o jogador nestes dois duelos, seguirá como titular contra o Cruzeiro.