Com lesão no joelho, Shevchenko é dúvida na Ucrânia

O porta-voz da seleção, Oleksandr Glyvynskiy, revelou que Shevchenko ficou com o joelho inchado depois das primeiras partidas da Eurocopa, contra Suécia e França, e está sentindo dores no local. "Nós esperamos que ele possa jogar, mas no momento ele é dúvida para a partida", declarou.

A contusão tirou o atacante do treino deste domingo, mas a tendência é que ele esteja em campo diante dos ingleses. De acordo com o médico da Ucrânia, Leonid Mironov, o problema no joelho não é grave e normalmente leva dois ou três dias para melhorar.

Companheiro de Shevchenko, o volante Anatoliy Tymoshchuk também apostou que o jogador atuará normalmente na terça-feira. "Ele está um pouco machucado. Mas eu não acho que seja muito grave. Ele é um jogador muito importante para nós, então esperamos que ele possa jogar. É nosso artilheiro e seria uma pena se ele não pudesse atuar", comentou.

Mesmo se não estiver em suas melhores condições, o veterano de 35 anos deve atuar por causa da importância da partida. Com três pontos, a Ucrânia está na terceira colocação do Grupo D e precisa de uma vitória diante dos ingleses para se classificar para as quartas de final da Eurocopa.