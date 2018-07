Com lesão no pé, Willians vira desfalque no Inter A fase do Internacional não anda nada boa. Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e da derrota de virada para o Figueirense em casa, a equipe teve mais uma má notícia nesta segunda-feira. O volante Willians sofreu uma lesão no pé direito e se tornou desfalque. Não foi informado o tempo de afastamento do jogador.