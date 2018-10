Com lesão no quadril, Van Dijk é cortado e desfalca a Holanda em amistoso

Um dia depois de marcar o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 da Holanda sobre a Alemanha, o zagueiro Virgil van Dijk virou desfalque para a seleção holandesa. Neste domingo, a associação de futebol do país anunciou seu corte do confronto amistoso diante da Bélgica, na próxima terça-feira, em Bruxelas.

Considerado um dos principais nomes da Holanda na atualidade e um dos grandes zagueiros do futebol europeu, Van Dijk está com um pequeno problema no quadril. O jogador sofreu a lesão ainda defendendo o Liverpool, no mês passado, contra o Southampton, e até para não agravá-la, foi utilizado somente na partida pela Liga das Nações.

De acordo com a própria associação holandesa, nenhum nome será chamado para o lugar de Van Dijk. O capitão da seleção retornará à Inglaterra para seguir sua recuperação, enquanto a seleção embarca na segunda-feira para Bruxelas, embalada pela vitória de sábado, que contou ainda com gols de Memphis Depay e Georginio Wijnaldum.

A expectativa é que Van Dijk se recupere a tempo de defender o Liverpool na próxima rodada do Campeonato Inglês. Terceiro colocado na tabela, com os mesmos 20 pontos do líder Manchester City e do Chelsea, o time encara o Huddersfield no próximo sábado, fora de casa.