Keylor Navas desfalca Costa Rica na Copa América Centenário

Após defender o Real Madrid no tempo normal e na prorrogação da final da Liga dos Campeões, no sábado, o goleiro Keylor Navas foi cortado da seleção da Costa Rica que vai disputar a Copa América Centenário no próximo mês, nos Estados Unidos. Uma lesão crônica no tendão do pé esquerdo foi a causa do veto, anunciado nesta terça-feira.

O mesmo problema físico já havia tirado o jogador da Copa Ouro, da Concacaf, no ano passado. "É a mesma lesão que Navas vem enfrentando desde o ano passado e que não vem respondendo bem aos tratamentos a que vem sendo submetido no Real Madrid", explicou a Federação de Futebol da Costa Rica, em comunicado.

De acordo com a entidade, o departamento médico da seleção confirmou a lesão física do goleiro em exames solicitados junto ao Real Madrid. "Os médicos afirmaram que, se a contusão não foi tratada imediatamente, o jogador poderá sofrer complicações maiores no tendão de Aquiles", informou a federação.

Destaque da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, que lhe valeu a contratação pelo clube espanhol, Navas disputou apenas oito partidas por sua seleção desde o grande torneio sediado no Brasil. Foram seis amistosos e dois jogos oficiais, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Na Copa América Centenário, a seleção da Costa Rica terá pela frente em seu grupo as seleções da Colômbia, Paraguai e Estados Unidos.