Com lesão no tornozelo, Bale deve desfalcar Real diante do Barcelona

O galês Gareth Bale deve ser um importante desfalque para o técnico Zinedine Zidane armar o Real Madrid diante do Barcelona, no próximo dia 3 de dezembro. O jogador sofreu ume lesão no tornozelo na vitória de terça-feira sobre o Sporting e deve ficar afastado dos gramados pelas próximas semanas.

O Real Madrid confirmou nesta quarta que Bale apresentou uma luxação traumática no tendão do tornozelo direito em exames realizados após o triunfo em Portugal, na última terça. Ele precisou ser substituído logo no início do segundo tempo diante do Sporting.

Apesar de o Real, como de costume, não divulgar uma previsão de afastamento, a imprensa espanhola especula que o jogador fique três semanas longe dos gramados. Se for confirmado, ele estará fora do esperado clássico diante do Barcelona no dia 3, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Bale, aliás, perderia até sete partidas do Real se o tempo for confirmado, se transformando na mais nova baixa no ataque do clube madrilenho. Benzema se recuperou de lesão no quadril e voltou ao time recentemente, enquanto Álvaro Morata segue fora por causa de um problema muscular.