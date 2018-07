Com lesão no tornozelo, Yuri Mamute desfalca o Grêmio por 45 dias O Grêmio sofreu uma baixa no seu setor ofensivo para os próximos compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que o atacante Yuri Mamute vai ficar afastado dos gramados por ao menos 45 dias após sofrer uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo.