Com lesão, Paco Alcácer para por 3 semanas e desfalca Barcelona em clássico

O Barcelona estará nas próximas três semanas sem o atacante Paco Alcácer, depois que o jogador se lesionou neste domingo, no início da partida contra o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol.

O clube catalão informou após o duelo, que terminou com uma goleada por 4 a 0, que Alcácer sofreu uma lesão no músculo reto anterior da perna esquerda e estimou o tempo de recuperação em 21 dias.

O Barcelona lidera o campeonato com 42 pontos somados em 16 jogos e fará dentro de seis dias o clássico com o Real Madrid, quarto colocado com 31 pontos e um duelo a menos disputado.

Alcácer se lesionou aos 22 minutos do primeiro tempo, quando reclamou de dores na perna esquerda, e foi substituído por Aleix Vidal. O atacante, de 24 anos, ganhou destaque nessa que é a sua segunda temporada pelo Barcelona, com cinco gols marcados em 11 jogos.

"É um revés inesperado e uma pena que ele tenha se lesionado em um jogo em que poderia ser protagonista", lamentou o técnico do Barça, Ernesto Valverde, que também não poderá contar com o zagueiro Samuel Umtiti, outro jogador do seu elenco que está lesionado, no jogo contra o Real Madrid.

Valverde também descartou a participação de Ousmane Dembelé no clássico, que se recupera de grave lesão muscular e não deverá ter condições de jogo antes de janeiro.