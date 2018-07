Com lesão, Ricardo Oliveira desfalca o Santos contra Vasco e Sport

O Santos terá uma baixa de peso para os seus próximos dois compromissos. Nesta terça-feira, o clube confirmou que o centroavante Ricardo Oliveira sofreu uma lesão de grau um no músculo posterior da coxa direita e não viajará ao Rio, onde o time vai jogar contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

Ricardo Oliveira se contundiu no último domingo, durante a vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu, e precisou ser substituído, cedendo a sua vaga no time, aos 34 minutos do segundo tempo, para o atacante Rodrigão. Depois, o atacante foi submetido a um exame de imagem que constatou a lesão de grau um na sua coxa direita. Assim, o centroavante já iniciou tratamento no Cepraf do Santos e está fora do duelo desta quarta-feira com o Vasco, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como venceu o jogo de ida por 3 a 1, o Santos pode perder por até um gol de diferença nesta quarta-feira para assegurar a sua passagem às quartas de final da competição. E como ocorreu no último domingo, Rodrigão é o favorito para substituí-lo. Assim, o Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Além do confronto com o Vasco, Ricardo Oliveira também ficará de fora do duelo com o Sport, no Recife, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time não retornará a Santos após o duelo no Rio, só voltando para casa após o duelo na Ilha do Retiro. Enquanto isso, Ricardo Oliveira seguirá em tratamento. E a expectativa é de que ele volte ao time em 1º de outubro, quando o Santos receberá o Atlético-PR pelo Brasileirão.