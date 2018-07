Com lesão, Robinho desfalca Milan contra o Barcelona

MILÃO - O técnico Massimiliano Allegri também não poderá contar com Robinho para o aguardado duelo entre Milan e Barcelona, nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões.

Robinho já havia desfalcado o time na sexta-feira passada, em confronto com o Parma, pelo Campeonato Italiano. O atacante foi cortado por causa de uma tendinite. Mas esperava contar com seu retorno na competição europeia.

O brasileiro vem perdendo espaço na equipe, e com frequência aparece somente no banco de reservas, mas poderia ser uma boa opção ao treinador por causa do desfalque confirmado de Mario Balotelli e a dúvida sobre as condições físicas de El Shaarawy.

Balotelli não pode defender o Milan na Copa dos Campeões porque já defendeu seu ex-time, o Manchester City, na competição. Já El Shaarawy, artilheiro da equipe na temporada, se recupera de um problema físico. Ele foi relacionado por Allegri, mas sua escalação só será definida de última hora.

Sem Balotelli e Robinho, o treinador relacionou ainda os atacantes Bojan, Niang e Pazzini. Outras baixas para o jogo são os meias Nocerino e Flamini. Confira lista completa: Abbiati, Amelia, Gabriel, Abate, De Sciglio, Mexes, Yepes, Zapata, Ambrosini, Boateng, Constant, Cristante, Montolivo, Muntari, Traorè, Bojan, El Shaarawy, Niang, Pazzini.