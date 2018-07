Com lesão séria, Eguren realizará tratamento nos Estados Unidos

Com uma lesão no tendão da região posterior da coxa esquerda, Eguren deverá iniciar um tratamento bem diferente dos métodos tradicionais utilizados no Brasil. Para acelerar a recuperação do jogador uruguaio, o Palmeiras irá enviar o atleta para os Estados Unidos onde receberá o auxílio de profissionais que atendem os jogadores dos Lakers e Clippers, equipes da NBA, utilizando células-tronco.

O objetivo da equipe paulista é regenerar o tecido do tendão, possível somente com este tratamento norte-americano. Para chegar a decisão, o departamento médico alviverde e o jogador Eguren chegaram a um consenso que a nova técnica deverá ser benéfica ao jogador e equipe.

Aos 33 anos, Eguren não atua pelo Palmeiras desde o dia 13 de setembro, quando a equipe acabou derrotada por 3 a 0 para o Fluminense, pelo Brasileirão. O contrato do atleta, ex-jogador da seleção uruguaia, vai apenas até o fim do ano.

REFORÇO

Nesta segunda-feira o Palmeiras terá o segundo treino com o volante Washington, emprestado pelo Joinville até o fim do ano, que deverá buscar uma vaga no meio-campo da equipe de Dorival Junior, que tem escalado frequentemente laterais como volantes, nos jogos.