Com lesão, Thiago Silva vem ao Brasil para tratamento

Exame realizado nesta quinta-feira detectou que o zagueiro brasileiro Thiago Silva sofreu uma lesão no menisco do joelho direito. Diante disso, o Milan liberou o jogador para viajar ao Brasil para fazer uma consulta com o médico José Luiz Runco, do Flamengo e da seleção brasileira.

Thiago Silva sofreu a contusão na derrota do Milan para o Ajax, por 2 a 0, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. O clube italiano não quis estipular um prazo para a recuperação do zagueiro, explicando que isso será definido somente após a consulta médica com Runco.

Com isso, o Milan perde um de seus principais jogadores na atual temporada. Titular da seleção brasileira desde que o técnico Mano Menezes assumiu o cargo, o zagueiro vinha sendo escalado com frequência por Massimiliano Allegri e recebendo elogios da imprensa italiana.

Outro que será desfalque do time de Milão é o volante francês Mathieu Flamini. O jogador também passou por exames na manhã desta quinta-feira que detectaram uma lesão no joelho direito, que o deixará fora de ação por um período de três a quatro semanas.