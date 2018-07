Com lesão, Wallace desfalca Corinthians por 3 semanas

O defensor se machucou no jogo do último sábado contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. A lesão abre espaço para volta de Chicão. Afastado do time desde setembro, por causa de uma cirurgia de hérnia inguinal, o antigo capitão era esperado para voltar ao time nas últimas rodadas, mas o departamento médico resolveu poupá-lo para evitar maiores riscos.

O mais provável é que, para a partida contra o Vasco, sábado, no Pacaembu, o técnico Tite escale a defesa com Paulo André, que retorna ao time depois de ser poupado contra o Bahia, e Anderson Polga. Chicão deve começar no banco de reservas.

Segundo Tite, a escalação de Chicão vai depender das atividades no decorrer da semana. "Teoricamente eu vou ter o Chicão, mas vamos ver como ele reage aos trabalhos. Estava bem na semana passada, mas ele está com certo desconforto. Ele mesmo relatou e não foi para o jogo", disse o treinador.