Com leucemia, Petrov diz buscar inspiração em Muamba

Afastado do futebol após ser diagnosticado com leucemia, o capitão do Aston Villa, Stiliyan Petrov, afirmou neste sábado que usará a boa recuperação do meia Fabrice Muamba como inspiração durante seu tratamento. Muamba, do Bolton, tem mostrado sinais de rápida reabilitação após sofrer um mal súbito em campo e correr sério risco de morte há duas semanas.

"Vi a foto que Fabrice Muamba divulgou ontem [sexta-feira] e isso me inspirou, assim como todo o apoio que recebi nas últimas 24 horas", afirmou Petrov, que recebeu grande homenagem neste sábado durante a partida do Aston contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês.

Presente nas tribunas do estádio, Petrov foi aplaudido pela torcida aos 19 minutos do primeiro tempo, em referência ao número de sua camisa no time. Antes do início da partida, jogadores do Chelsea fizeram aquecimento em campo vestindo uniforme com o nome de Petrov e o número 19 nas costas.

"Com a ajuda e o amor de minha família, dos meus companheiros de time, de todos os meus amigos do futebol, do Aston Villa e da torcida, tenho certeza de que vou superar esta doença", afirmou o jogador búlgaro, de 32 anos, em nota divulgada antes da partida.

Petrov não comentou a notícia veiculada neste sábado pelo jornal Tema Sport, da Bulgária, que antecipou sua aposentadoria. O capitão do Aston disse apenas que vai se concentrar agora no tratamento da doença, sem dar detalhes sobre o futuro de sua carreira.

"Para mim, o futebol vai ficar em segundo plano por enquanto. Mas vou continuar a apoiar meus companheiros de time, assim como eles estão me apoiando", declarou. O jogador da seleção da Bulgária vai iniciar o tratamento para combater a leucemia, tipo de câncer nos glóbulos brancos do sangue, na segunda-feira.