Com Libertadores na mira, Fluminense tenta manter tabu contra o Corinthians

Sem perder para o Corinthians desde 2018, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira com a intenção de manter o tabu contra o rival paulista e também de olho em uma vaga na Copa Libertadores. A partida pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada na Neo Química Arena, às 21h30.

Atualmente, o clube das laranjeiras ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 43 pontos. Se somar os três pontos em Itaquera, permanece no mesmo degrau, mas reduz a distância para o G-6 para apenas um ponto. O Palmeiras é o 6º colocado, com 47 pontos, e já jogou na rodada, tendo vencido o Sport por 1 a 0.

Além de não ficar para trás na busca por uma vaga na Libertadores, outro fator motivador para o Fluminense é o retrospecto. Afinal, a equipe carioca não sabe o que é perder para o rival paulista desde 15 de abril de 2018, quando os alvinegros triunfaram por 2 a 1. Desde então, foram seis duelos, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana, sendo quatro triunfos e dois empates.

Em 2021, o Fluminense realizou apenas um jogo, o que deve servir de incentivo diante do Corinthians, que ainda não entrou em campo. Vencer o Flamengo de virada, no Maracanã, deu um gás a mais para a equipe, que não quer deixar a empolgação passar. Além disso, os alvinegros podem entrar na briga pela vaga, já que têm quatro pontos a menos que os cariocas, mas também têm um jogo a menos.

"Chega até a ser clichê falar que é mais uma final, mas a gente olha para a classificação e a gente vê que eles têm um jogo a menos e a gente vê da importância que é o jogo para a nossa posição na tabela", disse o volante Hudson em entrevista coletiva.

O jogador disse ainda que a equipe está se preparando e estudando as características do rival. "É um jogo que vai ser extremamente difícil, um jogo de extrema importância para a gente. Então, que a gente já esteja pensando nessa importância desde já", completou.

Ailton Ferraz, que comandou o Fluminense na vitória sobre o Flamengo, permanecerá como técnico principal da equipe, uma vez que Marcão ainda está afastado com covid-19. O técnico Eduardo Oliveira, do time sub-20, será seu auxiliar.

"A mudança de postura contra o Flamengo foi muito importante. Partiu do vestiário", explicou o volante. "O Ailton teve uma importância muito grande, pela forma que ele falou com a gente, que a gente precisava acreditar, a gente precisa mudar um pouco a postura."

Não estarão à disposição Marcos Paulo, que com dores do pé fica no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Ganso, recém operado de apendicite, também está descartado. Felippe Cardoso cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.