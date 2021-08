Com liderança sob ameaça, Palmeiras recebe Fortaleza atrás de nova sequência de vitórias

O empate contra o São Paulo e interrupção das nove vitórias seguidas no ano tiraram do Palmeiras a pequena gordura que mantinha para seguir folgado na liderança do Brasileiro. Agora, para o jogo deste sábado, às 21h contra o Fortaleza, no Allianz Parque, a missão é voltar a vencer para seguir isolado em primeiro lugar.

O time do técnico Abel Ferreira cumpre uma campanha com bom aproveitamento. Até aqui, são dez vitórias em 14 confrontos e um aproveitamento de 76,2%. O problema é que o Atlético-MG segue a mesma toada, tem o mesmo número de triunfos que os paulistas e está a um ponto do líder (32 a 31).

Ciente da necessidade de manter o Brasileiro sob o seu domínio, o Palmeiras sabe da necessidade de fazer a lição de casa diante do Fortaleza.

Na verdade, o técnico Abel Ferreira não gostou do desempenho de sua equipe no empate contra o São Paulo e aproveitou a semana livre para ajustar a sua equipe. A ausência de compromissos foi usada para que ele pudesse definir a recomposição de três desfalques para o encontro deste sábado. Suspensos pelo terceiro amarelo, Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes são as ausências.

Na defesa, Luan reaparece para compor o miolo e a zaga. No meio-campo, Patrick de Paula fica com a vaga de Danilo. Na frente, Wesley forma o ataque com Deyverson.

Entre os pontos que o técnico português pretende corrigir estão a criatividade no setor de meio-campo e mais agressividade no ataque para chegar ao gol.

“Em termos ofensivos não estivemos tão criativos e inspirados. Temos que nos acostumar a libertar da forte marcação individual. O clássico contra o São Paulo foi muito isso”, afirmou Abel Ferreira.

O Fortaleza vem embalado pela boa campanha no Brasileiro, onde ocupa a terceira colocação com 27 pontos. Para Lucas Crispim o time precisa manter o foco a fim de conseguir buscar um bom resultado longe de casa.

“Temos que manter o ritmo de jogo, a estrutura e a intensidade que sempre colocamos nas partidas.” Nos confrontos contra os paulistas até aqui, o time nordestino teve 100 % de aproveitamento. Venceu o Corinthians e o Bragantino por 1 a 0 e derrotou o São Paulo pelo mesmo placar em pleno Morumbi.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FORTALEZA

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Yago Pikachu; Matheus Jussa, Ederson, Lucas Crispim e Romarinho; Wellington Paulista e David.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juiz: William Pereira Sampaio (GO)

Horário: 21h

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Na TV: Pay-per-view