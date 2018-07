Com limitações, Lahm e Neuer voltam a treinar na seleção alemã

SAINT MARTIN - A Alemanha ganhou dois reforços nesta quinta-feira para a sequência de treinamentos do seu grupo para a Copa do Mundo. Lesionado no ombro, o goleiro Manuel Neuer foi ao gramado para praticar leve atividade de corrida, enquanto o lateral-direito Phillip Lahm, que se recuperava de uma lesão no pé, teve participação parcial no treinamento junto dos colegas de seleção, em Saint Martin, na Itália.

"No momento, eles não podem dar o máximo deles nos treinos conosco, mas eles parecem muito bem. Vai demorar um pouco mais para Manuel, mas no fim tudo vai dar certo", disse Jerome Boateng, escolhido pela Federação de Futebol Alemã para dar entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Quem já quase participa dos treinamentos totalmente recuperado é Bastian Schweinsteiger. O meio-campista se apresentou ao técnico Joachim Löw com uma lesão nas costas, mas participou das atividades desta quinta normalmente. O único que ainda se encontra apenas em observação é o lateral-esquerdo Marcel Schmelzer, que está em fase de recuperação de uma lesão no joelho.

No Grupo G da Copa do Mundo, a Alemanha vai estrear no torneio contra Portugal em 16 de junho, na Fonte Nova, em Salvador, e joga cinco dias depois contra Gana, no Castelão, em Fortaleza. A seleção germânica termina participação na primeira fase em partida contra os Estados Unidos, na Arena Pernambuco, em Recife.