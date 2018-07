Com lona instalada, Maracanã finaliza cobertura

RIO - O Maracanã teve encerrada nesta terça-feira a instalação da nova cobertura do estádio, palco da final da Copa das Confederações, em junho. Os operários colocaram a última das 120 membranas de lona de teflon e fibra de vidro e completaram o anel que protege da chuva e do sol cerca de 95% dos assentos da arena. Com a definição da cobertura, as obras do estádio alcançaram o índice de 96% de conclusão. Este número inclui também a fixação de mais de 55 mil assentos. Ao todo, o novo Maracanã terá capacidade para receber 79 mil torcedores sentados.

A previsão é que as obras do estádio sejam finalizadas até o dia 27 deste mês, data do primeiro evento-teste, o jogo entre os amigos dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto. Somente operários, familiares e amigos dos dois times estarão nas arquibancadas, que contará com apenas 30% da sua capacidade.

O estádio ainda receberá dois eventos antes do início da Copa das Confederações. No dia 15 de maio, 50% da capacidade da arena receberá uma partida ainda a ser definida. E, em 2 de junho, a seleção brasileira fará amistoso com a Inglaterra no novo gramado do Maracanã.