Com Victor e Luan, Atlético-MG inicia preparação para encarar Fluminense

Dois dias depois de vencer o Cruzeiro por 2 a 0 no clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG iniciou, na manhã desta terça-feira, a sua preparação para o confronto diante do Fluminense, no sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela jornada seguinte da competição nacional.

A principal novidade desta atividade realizada na Cidade do Galo foi a presença de Victor e Luan em campo. O goleiro e o atacante, que vinham se recuperando de lesões, voltaram a participar dos trabalhos com o restante dos jogadores do elenco comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Victor não defende a equipe atleticana desde o dia 21 de julho, quando o time empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão. Recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, o jogador ainda está começando o processo de transição para os treinamentos no gramado e neste momento não está à disposição para voltar a atuar.

Já Luan, vetado do clássico do último domingo por causa de dores na perna direita, mostrou ter superado o problema ao treinar sem restrições nesta terça-feira. Neste início de preparação para o duelo com o Fluminense, os jogadores que foram titulares na vitória por 2 a 0 sobre os cruzeirenses realizaram um trabalho regenerativo na academia do CT atleticano, enquanto os reservas e os que entraram na equipe no decorrer da partida passada foram ao campo, onde participaram de um treinamento tático.

O Atlético ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e fará mais três treinos nesta semana visando o jogo de sábado contra o Flu, que é apenas o 16º colocado da competição nacional, com 12 pontos.