Com Luan, Grêmio recebe o Fluminense em duelo direto pelas primeiras posições

Invicto neste mês de maio, o Grêmio encara o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela oitava rodada, em duelo direto pelas primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

O duelo é importante para o time gaúcho fechar maio como começou: de forma positiva. Neste mês, as metas estipuladas da equipe tricolor foram mais do que alcançadas. O time do técnico Renato Gaúcho se manteve invicto, com seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados no período e conseguiu avançar na Copa Libertadores, com a segunda melhor campanha no geral, e às quartas de final da Copa do Brasil.

No Brasileirão, houve um momento de instabilidade com dois empates sem gols seguidos - no clássico contra o Internacional e diante do Paraná -, mas o Grêmio retomou o caminho da vitória ao derrotar o Ceará por 1 a 0, no último domingo, e está bem colocado na tabela de classificação. É o quinto, com 12 pontos, e pode até terminar a rodada na liderança em caso de vitória e tropeços dos rivais que estão à frente.

"Estamos no bolo. Não deixamos o pessoal escapar. O Grêmio está muito bem no Brasileiro. Temos uma partida em casa, contra um concorrente direto", afirmou o técnico Renato Gaúcho.

Desfalque contra o Ceará, Luan está liberado pelo departamento médico para enfrentar o Fluminense e é o principal reforço de Renato Gaúcho para o duelo. Arthur ainda não tem condições de jogo, mas a recuperação do meia é boa e ele deve estar à disposição contra o Bahia, em Salvador, neste domingo. Arthur não atua desde o 0 a 0 no Gre-Nal, em 12 de maio, quando se machucou.

No meio de campo, Renato Gaúcho ainda confirmou quem será o substituto de Arthur desta vez. Jailson vem jogando ao lado de Maicon, mas com a volta de Luan é possível que Cícero seja recuado e Jailson, que tem maior poder de marcação, vá para o banco de reservas.

Na direita, ainda há um ponto de interrogação. O Grêmio aguarda o parecer dos médicos sobre as condições físicas de Léo Moura. O lateral sentiu um desconforto na panturrilha esquerda e será reavaliado. Caso não possa entrar em campo, Madson será o titular do setor.