Com Lucão de titular, São Paulo viaja com 20 jogadores

SÃO PAULO - O São Paulo encerrou neste sábado a sua preparação para o jogo com o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com a realização de um trabalho tático no CT da Barra Funda.

O técnico Muricy Ramalho relacionou 20 jogadores para o duelo, incluindo o zagueiro Lucão e o atacante Alexandre Pato, que serão titulares no Rio.

Lucão ganhará uma chance no sistema defensivo, se aproveitando da ausência de Rodrigo Caio, chamado para defender a seleção brasileira Sub-21.

Já Pato não enfrentou o Corinthians por questões contratuais e agora volta ao time, na vaga de Ademilson, que também foi convocado pelo técnico Alexandre Gallo.

Muricy ainda não confirmou o titular da lateral esquerda do São Paulo, mas a tendência é que Reinaldo assuma a posição, para a qual o treinador não pode contar com Alvaro Pereira, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e depois vai se apresentar para a seleção do Uruguai visando a disputa da Copa do Mundo.

Além de Pato, a outra novidade na lista de relacionados do São Paulo é o zagueiro Paulo Miranda. Já a lista de desfalques, além de Alvaro Pereira, Rodrigo Caio e Ademilson, conta também com o lateral-direito Auro, o meio-campista Lucas Evangelista, chamados para a seleção brasileira Sub-21, e o lateral-direito Douglas, que sofreu estiramento na perna esquerda.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo com o Flamengo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Laterais: Reinaldo e Luis Ricardo.

Zagueiros: Antonio Carlos, Paulo Miranda, Edson Silva e Lucão.

Volantes: Souza, Denilson, Hudson e João Schmidt.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Maicon e Boschilia.

Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato, Osvaldo, Pabon e Ewandro.