Com Lucão e Boschilia, São Paulo relaciona elenco para quarta-feira

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, definiu a lista dos 18 jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena da Baixada, com algumas novidades e desfalques importantes. Luis Fabiano e Rafael Toloi estão fora, machucados, enquanto Lucão e Boschilia estão de volta após defender a seleção brasileira sub-20 no Mundial da categoria.

Além de Toloi e Luis Fabiano, o desfalque em relação ao time que enfrentou o Palmeiras é o volante Hudson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outras ausências por problemas físicos são Reinaldo (com contratura na coxa esquerda), Denis (cirurgia no ombro direito), Daniel (aprimora forma física após cirurgia no joelho) e Alan Kardec (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo).

O zagueiro Lucão e o meia Boschilia voltam a ser utilizados após fazerem parte da campanha do vice-campeonato mundial sub-20, com a seleção brasileira. Os dois, inclusive, têm boas chances de serem titulares nesta quarta-feira, principalmente o defensor, já que Osorio relacionou como zagueiros apenas Edson Silva, Lucão e o jovem Lyanco, que subiu recentemente do time da base.

OS 18 RELACIONADOS POR OSORIO

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro.

Laterais: Bruno, Carlinhos e Matheus Reis.

Zagueiros: Lucão, Edson Silva e Lyanco.

Meio-campistas: Souza, Wesley, Thiago Mendes, Michel Bastos, Boschilia e Ganso.

Atacantes: Alexandre Pato, Centurión, Cafu e João Paulo.