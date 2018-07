Com Lucas, Adilson Batista comanda primeiro treino no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Adilson Batista comandou nesta terça-feira o seu primeiro treinamento no São Paulo e contou com uma equipe reforçada na atividade realizada no campo 2 do CT da Barra Funda. A principal delas foi o meia Lucas, que retornou ao time depois de defender a seleção brasileira na Copa América.

Além de Lucas, o treinador pôde contar com o ala Ilsinho, recuperado de dores musculares e que está à disposição para os próximos jogos, e o meia Marlos, que ficou fora da vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, domingo, em Porto Alegre, por conta de uma indisposição.

Nesta terça-feira, Adilson comandará mais um treinamento no CT da Barra Funda. O técnico fará a sua estreia no São Paulo contra o Atlético Goianiense, sábado, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está em segundo lugar na competição, com 21 pontos.